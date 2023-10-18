Adıyaman Valisi Osman Varol, kilitli parke üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman İl Özel İdaresinin kırsal kesimin alt yapısındaki hizmetlerde önemli bir yer tutan Börgenek Köyü Göksu Çayı civarındaki Kilitli Parke Üretim Tesisini gezerek tesisin günlük üretim kapasitesi ile ilgili Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’tan bilgiler aldı.

Geniş bir coğrafyaya sahip Adıyaman’da kilitli parke üretim tesisinde günlük 800 metre kare parke taşı üretimi ile il ve ilçelerdeki köylerin köy içi parke ihtiyacını karşılayarak alt yapısını güçlendirip kırsal kesimde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmanın gayretiyle çalışmalara devam edildiği vurgulandı.