Adıyaman Valisi Osman Varol, Mara Mahallesi kentsel dönüşüm alanında yapımı devam eden bin 427 konutu yerinde inceledi.

Vali Osman Varol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında toplam bin 427 konutun yapım sürecine ilişkin yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Kentsel dönüşüm projelerinin, Adıyaman’ı daha güvenli ve afetlere dayanıklı bir şehir haline getirmeyi amaçladığını belirten Vali Varol, projeyle hem sağlam hem de modern konutların inşa edildiğine dikkat çekti.

Vali Varol, "Kentsel dönüşümle şehrimize sağlam ve güvenli konutlar inşa ediyor, kentimizi afetlere karşı daha dirençli hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.