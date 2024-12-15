Adıyaman Valisi Osman Varol ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, yapımı devam eden konutları inceledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile birlikte Emlak Konut öncülüğünde merkez İndere bölgesinde inşası devam eden kalıcı deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Heyet, incelemeler sırasında yapımı tamamlanan örnek daireyi de gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bölgede 16 bin 467 deprem konutunun yapımının hızla devam ettiği belirtildi.