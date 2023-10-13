Adıyaman Valisi Osman Varol, Besni ilçesinde yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

288 Dönümlük alan üzerine kurulan ve 110 blok halinde yapılacak olan Besni kalıcı deprem konutlarında incelemelerde bulunan Vali Osman Varol, burada görevlilerden bilgiler aldı. Bin 835 dairenin yapılacağı Besni kalıcı deprem konut inşaatının hızla ilerlediğini belirten Varil Osman Varol, “Yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını bir an önce sarmak, ilimiz merkez ve ilçelerimizde vatandaşlarımızı sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına bir an evvel kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışmalarımız hızla devam ediyor” diye konuştu.