Adıyaman Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, cemevinde düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Muharrem Ayı dolayısıyla Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından Yenimahalle Rıza Tanrıverdi Cem Evinde aşure programına düzenlendi. Cem yapılan etkinlikte aşureler dağıtıldı.

Burada ki etkinlikte konuşan Vali Dr. Osman Varol, Muharrem Ay’ının İslam tarihi açısından bir milat ve insanlık açısından büyük manalar ihtiva ettiğini belirterek, “Bizlere ehli beyt dostlarının onurlu kıyam ve şehadetini hatırlatan Muharrem ayı dolayısıyla bir kez daha en sevgiliye en sevgili olmuş Seyyid-i Şüheda İmam Hz. Hüseyin ve yarenleri başta olmak üzere, Kerbela şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu mübarek ayda dökülen lokmaların, tutulan oruçların ve yapılan duaların milletimizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını diliyoruz” dedi.