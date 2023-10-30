Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Manyas ilçesinde bir takım ziyaret ve açılışlar gerçekleştirdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Manyas ilçesinde Kaymakam Emre Yeşil tarafından karşılandı. Bir süre Kaymakam Yeşil’den ilçeyle ilgili bilgilendirme alan Vali Ustaoğlu, sonrasında Manyas Öğretmenevinde ilçe şube müdürleri ile bir toplantı yaptı. Vali İsmail Ustaoğlu ilçede süt ürünleri üretimi yapan bir işletmenin teşhir ve satış dükkanının açılışını yaptı.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Vali Ustaoğlu, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bugünde inşallah Rabbim memleketimizi, milletimizi payidar eyler, bugün de Manyas ilçemizde arkadaşlarımız bahsettiler, ilçemiz için çok anlamlı olan, ilçemizin istihdamına, üretimine ciddi katkısı olan kıymetli bir ailemizin böyle bir iş yerinin açılışından bahsettiler. Biz de gidelim, bismillah deyip birlikte kurdeleyi keselim dedik. Ben bu iş yerinin kesinlikle ihracat yapacak durumda olacaklarına inanıyorum. Tekrar hayırlı, uğurlu olsun" dedi.