Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni yılın ilk ziyaretini Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali İsmail Ustaoğlu, yeni yılı görevi başında karşılayan personele çalışmalarında başarı dileyerek yeni yıllarını kutladı. Vali Ustaoğlu yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, asayiş ve trafik hizmetleri açısından aldığımız güvenlik tedbirlerinin dışında, 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, sağlık, itfaiye gibi vatandaşlarımızın hizmetine ihtiyaç duyabileceği tüm birimlerimiz bugün 24 saat esasına dayalı kesintisiz görev başında olacaktır” dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu’nun ziyaretine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi İlçe Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, AFAD ve GAMER Müdürleri ve birim amirleri eşlik etti.