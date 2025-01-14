Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir’in 30 büyükşehir arasında yakalanan şahıslar konusunda 5’inci olduğunu ifade etti. Vali Ustaoğlu, üzerinde en fazla durdukları hususun ruhsatsız silah olduğunu belirtti. Organize suç çeteleri ve tefeciler konusunda da çok titiz olduklarını belirten Vali Ustaoğlu, “Sokak çetelerine ve mafya bozuntularına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

2025 yılının ilk Asayiş ve Güvenlik Koordinasyon Toplantısını geçtiğimiz hafta Cuma günü Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, güvenlik birimleri ve ilgili kurumlar ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyleyen Vali İsmail Ustaoğlu, değerlendirme toplantısında 2023 ve 2024 yılları mukayeseli olarak ele aldıklarını belirtti. Konuşmasında “Yoğun ve disiplinli bir çalışma yılını geride bıraktık. Kahraman ve fedakâr güvenlik birimlerimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımızı bu vesile ile huzurlarınızda bir kez daha tebrik ediyorum” sözleriyle başlayan Vali Ustaoğlu, ilk olarak asayiş, güven ve huzur uygulaması rakamlarını açıklayarak başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan asayiş, güven ve huzur uygulamalarında, 2023 yılında 421 planlı uygulama yapıldığını ve 43 bin 532 şahısın sorgulandığını aktaran Vali İsmail Ustaoğlu, aranan 741 şahısın yakalandığını ifade etti. 2024 yılında ise 523 planlı uygulama yapıldığını söyleyen Ustaoğlu, 141 bin 718 şahıs sorgulandığını ve bin 225 aranan şahısın yakalandığını belirtti. Sahil Güvenlik Kontrol Faaliyetlerinde ise Sahil Güvenlik Komutanlığınca; 2023 yılında 6bin 289 kez, 2024 yılında 11 bin 560 kez Güvenlik kontrolü yapıldığını söyleyen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 2023 yılında 51 bin 946 şahıs sorgulandığını, hakkında yakalama kararı olan 26 şahıs yakalandığını belirtirken bu rakamın 2024 yılında 152 bin 107 şahıs sorgulamasına yükseldiğini ve hakkında yakalama kararı olan 21 şahısın yakalandığını açıkladı.

2024 yılında oranlar yükseldi

2023 ve 2024 yılında kişiye yönelik ile mal varlığına yönelik işlenen suçların çözülme yüzdesinin arttığını ifade eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, asayiş hizmetlerinin 2023-2024 yılları verileri karşılaştırmasını şu şekilde anlattı, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta 2023 yılında 14 bin 309 olay meydana gelmiş, olayların yüzde 98,1’i aydınlatılmış, 2024 yılında ise 13 bin 346 olay meydana gelmiş, olayların yüzde 98,7’si aydınlatılmıştır. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta, 2023 yılında 5 bin 274 olay meydana gelmiş, olayların yüzde 79,1’i aydınlatılmış, 2024 yılında ise 3 bin 852 olay meydana gelmiş, olayların yüzde 84,15’i aydınlatılmıştır” şeklinde konuştu.

2024 yılında yaklaşık 8 milyon şahıs sorgulandı

Balıkesir’de 2023-2024 yıllarında yapılan şahıs sorgulamaları ve yakalama kararı bulunarak gözaltına alınan şahıslarında rakamlarını açıklayan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü, 2023 yılında 5 milyon 589 bin 937 şahsın sorgulaması yapılmış, hakkında yakalama kararı bulunan 17 bin 560 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş, 2024 yılında ise 7 milyon 996 bin 578 şahsın sorgulaması yapılmış, hakkında yakalama kararı bulunan 24nin 106 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. Yakalanan şahıslar konusunda 30 Büyükşehir içerisinde Balıkesir ili hapis cezası yakalamalarında 5., ifadeye yönelik ve hapis cezaları yakalamalarının toplamında 3. Sırada bulunmaktadır. 2023 yılında bin 289 tabanca, 680 av tüfeği ve 174 kurusıkı tabanca 13 uzun namlulu silah olmak üzere toplamda 2 bin 156 silah ele geçirilmiş, 2024 yılında 936 tabanca, 766 av tüfeği ve 252 kurusıkı tabanca 5 uzun namlulu silah olmak üzere toplamda bin 959 silah ele geçirilmiştir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Balıkesir’imiz için ilk defa gerçekleşen rekor yakalama”

Narkotik operasyonları uyuşturucunun Balıkesir’in gündeminden çıkartarak kökünü kurutmak için azimle çalıştıklarını ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, narkotik konusunda 2023-2024 yılı rakamlarını şu şekilde açıkladı; “Narkotik suçlara yönelik mücadelemiz sizlerin de takip ettiği gibi yoğun ve kararlı bir şekilde devam etmektedir. Sahaya sıkı baskımız neticesinde halkımızın da memnuniyetine vesile olan olumlu neticeler almaya devam ediyoruz. 2023 yılında toplam 4 bin 168 operasyon yapılmış, 5 bin 816 şahıs gözaltına alınmış, 481 şahıs tutuklanmış, 224 şahsa adli kontrol kararı verilmiş, çalışmalarda 11 bin 562 ectasy, 6 bin 599,7 kg bonzai, 225,3 gram kokain, 20 bin 899,1 kg esrar, 25 bin 845,7 kg metamfetamin, 14 bin 548 kg skunk maddesi, 4 bin 830 kök kenevir bitkisi, 170 bin 305 sentetik ecza maddesi, 178,01 gram eroin ele geçirilmiş. 2024 yılında toplam 4 bin 415 operasyon yapılmış, 5 bin 961 şahıs gözaltına alınmış, 674 şahıs tutuklanmış, 206 şahsa adli kontrol kararı verilmiş, yapılan çalışmalarda 41 bin 53 ectasy, 28 bin 99,75 kg bonzai, bin 89 gram kokain, 34 bin 311,7 kg esrar, 38 bin 768,8 kg metamfetamin, 9 bin 769,5 kg skunk maddesi, 3 bin 252 kök kenevir bitkisi, 223 bin 428 sentetik ecza maddesi, 231,03 gram eroin ele geçirildi. Burada ifade edilen rakamların Balıkesir’imiz için ilk defa gerçekleşen rekor yakalama ve sonuçlar olduğunu bilginize sunmak istiyorum. Gençlerimizi adeta esir almak isteyen bu illeti ilimizin gündeminden çıkarmak ve kökünü kurutma azminde olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim.”

“Sokak çetelerine, mafya bozuntularına asla izin vermeyeceğiz”

2023-2024 yılları terör ve organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali İsmail Ustaoğlu konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; Terör Suçları kapsamında, 2023 yılında 159 operasyonel faaliyet gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 306 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 69’u tutuklanmış, 99’una adli kontrol kararı verilmiş, 2024 yılında ise 116 operasyonel faaliyet gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 186 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 33’ü tutuklanmış, 32’sine adli kontrol kararı verilmiştir. Organize Suç örgütleri ile mücadele kapsamında ise 2023 yılında 101 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda 306 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 97’si tutuklanmış, 54’üne adli kontrol kararı verilmiş, 29 mafya tipi organize suç çetesi çökertilmiştir.2024 yılında ise 119 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda 281 şahıs gözaltına alınmış, 66’sı tutuklanmış, 27’sine adli kontrol kararı verilmiş, 14 mafya tipi organize suç çetesi çökertilmiştir. Balıkesir’de sokak çetelerine, mafya bozuntularına asla izin vermeyeceğiz. Bu konudaki kararlığımızı tüm kamuoyuna bildirmek isterim.”

“Kaçakçılığa, tefecilere geçit vermiyoruz!”

Kaçakçılık ve tefecilik suçlarıyla ilgili 2023-2024 yıllarında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Ustaoğlu, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü, “Kaçakçılık suçları açısından 2023 yılında 420 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda 666 şahıs gözaltına alınmış, 8 şahıs tutuklanmış, 11 şahsa adli kontrol kararı verilmiş, operasyonlar sonucunda; 4 bin 485 kg tütün, 5 milyon 652 bin 304 makaron, 12 bin 53 Litre. alkollü içki, 6 bin 874 paket sigara, 12 bin 665 litre akaryakıt ele geçirildi. 2024 yılında ise 434 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda 619 şahıs gözaltına alınmış, 19 şahıs tutuklanmış, 11 şahsa adli kontrol kararı verilmiş, operasyonlarda 6 bin 762 kg tütün, 15 milyon 101 bin 779 makaron, 6 bin 963 Litre. alkollü içki, 4 bin 949 paket sigara, 24 bin 983 litre akaryakıt ele geçirildi. Tefecilik suçları kapsamında, 2023 yılında 8 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda 53 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 16’sı tutuklanmış, 12’sine adli kontrol kararı verilmiş, 50 bin adet para, 29 senet ele geçirilmiştir. 2024 yılında ise 11 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda 96 şahıs gözaltına alınmış, 49’u tutuklanmış, 20’sine adli kontrol kararı verilmiş, 287 bin 200 adet para, 109 Çek, 304 senet ele geçirilmiştir. 2023 yılında; göçmen kaçakçılığına yönelik 410 operasyon yapılmış, 221 organizatöre adli işlem yapılmış 142 organizatör şahıs tutuklanmış, 50 organizatör şahsa adli kontrol kararı verilmiş, operasyonlarda; 4 bin 132 düzensiz göçmen yakalanmış, bin 518 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. 2024 yılında; göçmen kaçakçılığına yönelik 376 operasyon yapılmış, 198 organizatöre adli işlem yapılmış, 104 organizatör tutuklanmış, 41 organizatöre adli kontrol kararı verilmiş, operasyonlarda; 5 bin 14 düzensiz göçmen yakalanmış, 760 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir” şeklinde açıklamalara yer verdi.

Sosyal medya dolandırıcılara geçit yok!

Gelişen teknoloji ile dolandırıcıların vatandaşları kandırmak için sosyal medya ve internet üzerinden insanları kandırdıklarını ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, siber suçlarla mücadele konunda yapılan çalışmaları şu şekilde açıkladı; 2023 yılında; bin 673 sosyal medya hesabı hakkında çalışma yapılmış, terör iltisaklı çalışma yapılan sosyal medya hesabı ise 524’dür. Bilişim, Çevrimiçi Dolandırıcılık ve Yasadışı Bahis ile ilgili 4 operasyon yapılmış, 20 şahıs gözaltına alınmış, 7 şahıs tutuklanmış, Çocuk istismarı ile ilgili 21 operasyon yapılmış, 28 şahıs gözaltına alınmış, 1 şahıs tutuklanmıştır. 2024 yılında; bin 396 sosyal medya hesabı hakkında çalışma yapılmış, terör iltisaklı çalışma yapılan sosyal medya hesabı ise 321’dir. Bilişim, Çevrimiçi Dolandırıcılık ve Yasadışı Bahis ile ilgili 31 operasyon yapılmış, 85 şahıs gözaltına alınmış, 28 şahıs tutuklanmış, Çocuk istismarı ile ilgili 32 operasyon yapılmış, 40 şahıs gözaltına alınmış, 2 şahıs tutuklanmıştır.”