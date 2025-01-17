Balıkesir’de 196 bin 523 öğrenci yarıyıl karne sevinci yaşadı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nun katıldığı karne töreni Pamukçu İlkokulu’nda yapıldı. Pamukçu İlkokulu öğrencisi Esma Çetin ve uzun süre yoğun bakımda kalan Buğlem Kaplan da dahil toplam 10 öğrenciye rahatsızlığı sebebiyle karnelerini Vali İsmail Ustaoğlu ve protokol üyeleri, Çiçekpınar köyüne giderek evinde karnelerini ve hediyelerini teslim etti.

Balıkesir’de öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Karne töreni Altıeylül İlçesi Pamukçu İlkokulu’nda yapıldı. Karne törenine Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Milletvekli ve MYK üyesi Belgin Uygur, Altıeylül ilçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Jandarma Komutanı Tümg. Nurettin Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, Pamukçulu öğrenciler ve velileri katıldı. Karne alan öğrencilerin memnuniyeti görülmeye değerdi.

Karne töreninde konuşan Vali Ustaoğlu, "Balıkesir genelinde ve Türkiye genelinde 2024-2025 eğitim öğretim sezonumuzun ilk dönemini tamamlıyoruz. Bu vesileyle bugün Pamukçu İlkokulumuza biz ziyaret gerçekleştirip öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Biraz önce sizlerin de malumu üzere karnelerini kendilerine verdik. Tabi Pamukçu İlkokulumuz, bir süre önce bir Nergiz Mahallemizden buraya öğrencileri taşıyan servis aracımızın kaza yapması sonucu biliyorsunuz burada öğrencilerimiz yaralanmıştı. Hepimizi derinden üzerin bir olay yaşamıştık. Bugün hem bu öğrencilerimizin heyecanına ortak olalım hem de onların karne töreninde beraber olalım diye arkadaşlarımızla beraber bu okulumuza bir ziyaret gerçekleştirdik. Tabi şu an evde olan, hala henüz tedavisi devam eden öğrencilerimiz var. Şimdi onlara da bir uğrayıp hem geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğiz hem de karnelerini evlerinde vereceğiz. Değerli arkadaşlar Balıkesir genelinde 196 bin 523 öğrencimiz bugün inşallah sömestir tatiline giriyor. Bugün onların her birinin karneleri dağıtılacak. Bununla birlikte bizim yine 16 bin 17 öğretmenimiz mevcut, yine bin 27 okulumuzda bugün karne töreni gerçekleşiyor. Yani kısacası biz sizler aracılığıyla da inşallah öğrencilerimizin öğretmenlerimizin bu 15 günlük süreyi güzel bir şekilde değerlendirip ikinci eğitim öğretim dönemine güzel bir heyecanla başlamalarını temenni ediyoruz. Buradan velilerimize de sesleniyoruz. Bu 15 günlük süre içerisinde hem öğrencilerimizle beraber olup onlara moral ve motivasyon olarak onlara destek verip güzel bir tatil geçirerek, ikinci eğitim öğretim dönemine güzel bir şekilde başlamış olurlar diyorum. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" şeklinde konuştu.

Vali Ustaoğlu ve protokol üyeleri Çiçekpınar kırsal mahallesine giderek, servis kazasında yaralanan Esma Çetin ve uzun süre yoğun bakımda kalan Buğlem Kaplan da dahil toplam 10 öğrenciyi evlerinde ziyaret etti, karnelerini ve hediyelerini teslim etti. Vali Ustaoğlu ve öğrencilerin aileleri birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdiler.