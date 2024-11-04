Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisi kasım ayı toplantısına katıldı.

İl Genel Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Ahmet Hamdi Usta’nın yanı sıra, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu ve Meclis Üyeleri katıldı. Burada konuşan Vali Usta, yıllık bütçe görüşmelerinde hazırlanacak bütçenin, kente hayırlı hizmetlere vesile olması dileklerinde bulunarak, meclis çalışmalarında tüm üyelere başarılar diledi.