Bingöl’de düzenlenen görme engelliler farkındalık yürüyüşünde Vali Ahmet Hamdi Usta, gözünü bağlayıp engelliler yolunda bastonla yürüdü.

Altı Nokta Körler Derneği Bingöl Şubesi tarafından, 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve STK temsilcilerinin de destek verdiği yürüyüşte görme engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklara dikkat çekildi. Hazırlanan farkındalık broşürleri esnaf ve sürücülere dağıtılırken kurallara uyulması için çağrıda bulunuldu. Aynı zamanda Vali Usta ve beraberindekiler gözlerini bağlayarak kaldırımlarda bulunan engelli yolunda elinde bastonla yürüdü.

Vali Ahmet Hamdi Usta, “Bugün 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü. Bugünün anısına Bingöl’de farkındalık oluşturma adına görme engelli kardeşlerimizle, bu konularda duyarlılık gösteren vatandaşlarımızla beraber bir yürüyüş gerçekleştirdik. Hepimiz birer görme, yürüme ve engelli potansiyel adayıyız. Hepimizin bu kardeşlerimizin farkında olmamız gerekiyor. Onların her alanda yaşamlarını kolaylaştırma ve sıkıntılarına el atmamız gerekiyor. Özellikle de ben esnaf arkadaşlarımızdan çok rica ediyorum; sarı bantlı alanları boş bıraksınlar ki görme engelli kardeşlerimiz çok rahatça yürüyebilsinler. Bizler için çok güzel bir etkinlik oldu. Bu yaptığımız farkındalık yürüyüşünün pozitif yansımaları olacağını düşünüyorum” dedi.