Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, il merkezinde yapımına başlanan devlet hastanesi ile kütüphaneyi inceledi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, ilk olarak 500 yataklı devlet hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Vali Usta ardından Bingöl 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’ne geçti. Burada yetkililerde bir araya gelen Usta, çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni hastanenin ilin sağlık altyapısına önemli katkılar sağlayacağını belirten Vali Usta, “Yeni hastanemizin tamamlanmasıyla birlikte ilde sağlık hizmetleri daha etkili bir şekilde sunulacak. Hastanenin modern altyapısıyla birlikte vatandaşlarımız daha kaliteli sağlık hizmetine erişebilecektir” dedi.