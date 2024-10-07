Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, mobil göç noktalarında bugüne kadar yapılan sorgulamalarda 12 bin 100 yabancının sorgulandığını, bunlardan 770’inin sınır dışı edildiğini söyledi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı çerçevesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Ünlüer, emniyet ve jandarma tarafından Eylül ayında terör örgütlerine yönelik 11 operasyon düzenlendiğini söyledi.

“3 bin 7 asayiş olayı meydana geldi”

Vali Ünlüer, “Bu operasyonlarda, 42 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 14 şahıs gözaltına alınmıştır. Jandarma ve Emniyet bölgelerinde yürütülen asayiş hizmetlerine baktığımızda, Eylül ayında toplam 3 bin 7 asayiş olayının meydana geldiğini görüyoruz. Bu olaylarda 2 bin 406 şahıs yakalanmıştır. Bu operasyonlarda ayrıca 29 tabanca ve 89 tüfek ele geçirilmiştir” dedi.

“770 göçmen sınır dışı edildi”

Göçmenlerle ilgili de bilgiler veren Vali Ünlüer, “Toplam 86 bin 326 düzenli göçmen bulunmaktadır. Göçmen kaçakçılığına yönelik olarak Eylül ayında 14 operasyon düzenlenmiş, 20 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 3’ü tutuklanmıştır. İlimizde mobil göç uygulaması 6 Aralık 2023 yılında başladı. Göç noktalarımızda bir adet uzman ve tercümanımız bulunmaktadır ve ekipler şüphelendikleri göçmenlerin bu noktalarda parmak izi ile sorgulamalarını yapmaktadır. Bugüne kadar toplam 12 bin 100 yabancı sorgulanmış olup bunlardan 770’i sınır dışı edilmiştir. 208 Suriye uyruklu yabancının kayıtsız olduğu tespit edilmiş haklarında geri dönüş ile ilgili işlem başlatılmıştır” diye konuştu.

Deprem davalarında kamu görevlilerine açılan soruşturmalarla ilgili de konuşan Vali Ünlüer, “4483 sayılı yasaya göre izin istenenlerin tamamı bakanlık tarafından gönderilen müfettişler kanalıyla incelenmekte ve sonra da bize izin için gelinmektedir. Biz hesap vermesi gereken herkesin adli makamlarımızın bağımsız mahkemelerinde hesap vermesi tarafındayız asla kimseyi koruyucu pozisyonda olmayız” ifadelerini kullandı.