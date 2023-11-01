Manisa Valisi Enver Ünlü, kurum ziyaretleri kapsamında Şehzadeler Kaymakamlığı, Yunusemre Kaymakamlığı, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi’ni ziyaret etti. Vali Ünlü kaymakam ve başkanlardan ilçelerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ünlü ilk olarak Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel’e ziyarette bulundu. Kaymakam Fatih Genel tarafından karşılanan Vali Ünlü, kurum içerisinde iş ve işlemleri için gelen vatandaşlarla sohbet etti. Kaymakamlık birimlerini de ziyaret eden Vali Ünlü, görevi başındaki personele çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Ünlü daha sonra Kaymakam Genel ve kurum personeli ile bir araya gelerek ilçede sunulan kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı. Vali Ünlü, Kaymakam Genel ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Şehzadeler Belediyesini ziyaret

Vali Enver Ünlü daha sonra Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette Vali Ünlü’yü Başkan Ömer Faruk Çelik ve başkan yardımcıları karşıladı. Vali Ünlü, Şehzadeler Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alarak Başkan Çelik ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Yunusemre Kaymakamlığını ziyaret

Vali Enver Ünlü, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay’a ziyarette bulundu. Ziyarette Kaymakam Kantay, Yunusemre Kaymakamlığı’nın faaliyetleri ve ilçenin genel durumu hakkında Vali Ünlü’ye bilgi verdi. Vali Ünlü, Kaymakamlık Hizmet Binasında bulunan İlçe Nüfus Müdürlüğünü’ de ziyaret ederek, personelle sohbet etti, vatandaşlara verilen hizmetlere ilişkin bilgi aldı.

Yunusemre Belediyesini ziyaret

Vali Ünlü Yunusemre Kaymakamlığı’nı ziyaret ettikten Kaymakam Atilla Kantay ile birlikte Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye ziyarette bulundu.

Yeni hizmet binasına taşınan Yunusemre Belediyesinde incelemelerde bulunan Vali Ünlü, Başkan Çerçi’den yeni hizmet binasına ve belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Vali Ünlü, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek Başkan Çerçi ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.