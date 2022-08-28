Cenaze namazına Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. Vali Tutulmaz, cenaze sonrası taziyeleri kabul etti.

Gençler Kızılay kampında tarım ve üretimi yaşayarak öğreniyor

Gençler Kızılay kampında tarım ve üretimi yaşayarak öğreniyor

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