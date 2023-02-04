Zonguldak’ta Genel Maden İşçileri Sendikası’nın kongresinde konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, sendikaya çağrıda bulunarak, "Sadece ücret sendikacılığı olarak değil, ilimizin kalkınmasına yönelik çalışma yapın" dedi.

Zonguldak’ta Genel Maden İşçileri Sendikası’nın kongresinde konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, sendikaya çağrıda bulunarak, "Sadece ücret sendikacılığı olarak değil, ilimizin kalkınmasına yönelik çalışma yapın" dedi.

Zonguldak Genel Maden İşçileri 12. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kongreye Zonguldak Valisi Mustafa Tutumlaz’ın yanı sıra milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sendika temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kongrede konuşan Sendika Genel Başkanı Hakan Yeşil, "14 Ekim 2022 tarihinde TTK Amasra Müessesemizde meydana gelen grizu faciasında hayatlarını kaybeden 42 maden şehidimize, grizu facialarında, göçüklerde, iş kazalarında yitirdiğimiz tüm maden ve MTA şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim 2022 tarihinde büyük bir acıyı yaşadık. 42 arkadaşımız şehit oldu. Elbette hata ve ihmaller olmasa böyle bir kaza meydana gelmezdi. Kaza ile ilgili soruşturmalar, adli süreç ve incelemeler sürüyor.

Kaza ile ilgili gerek adli gerekse inceleme süreçlerini yakından takip ediyoruz. İhmali bulunanların, kazanın sorumlularının en ağır cezayı almalarını talep ettik. Israrla ve kararlı şekilde, sonuç alıncaya kadar süreci takip edeceğiz. Amasra Maden Şehitlerimizi unutmayacak ve asla unutturmayacağız. Tüm maden şehitlerimizin ve tüm şehitlerimizin mekanları Cennet olsun. Bizler bu acıları bir daha yaşamamak için, bu tür kazaların bir daha meydana gelmemesi için yapılması gerekenleri tartışıyoruz. 174 yıldır bu topraklarda kömür üretiyoruz. Üretim ve mücadele tarihimizin başladığı 1848 yılından bugüne kadar bölge insanı olarak ve Sendika olarak çok büyük acılar yaşadık, büyük bedeller ödedik, büyük zorluklara göğüs gerdik, ama her zorluğu birlik ve beraberlik içinde aştık. Onun içindir ki, yılmadan, omuz omuza vererek hep birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Şehitlerimizi asla unutmadan, onların hatırasını yaşatarak, insanca çalışıp insanca yaşayacağımız koşulları sağlama mücadelemize devam edeceğiz. Genel Maden İşçileri Sendikası ve madenciler olarak her şart altında demokrasiye sahip çıktık, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz emekçiler ve demokrasiden yana olan insanlar omuz omuza vereceğimiz mücadele ile birlik ve dayanışma içinde sorunları tek tek çözecek, engelleri aşacak ve Türkiye’yi, ulusumuzu ve tüm emekçileri daha güzel günlere taşıyacağız. 174 yıllık üretim kültürünün, 76 yıllık demokrasi, hak ve sendikal mücadelenin temsilcisi Genel Maden İşçileri Sendikası olarak ülkemiz işçi sınıfının ve tüm emekçilerin haklarının geliştirilmesi mücadelesinin öncüsü olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Tutulmaz: "Ücret sendikacılığı yapmayın"

Vali Mustafa Tutulmaz da sendikalara çağrıda bulundu. Tutulmaz, Zonguldak’ın işçi ve emek bakımından çok önemli bir şehir olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

"200 yıllık bir kömür geçmişi var. Zonguldak, ülke kalkınmasına büyük katkısı olan bir ildir. Geçmiş yüzyılın enerji kaynağıdır. Sendikaya özellikle buradan şu çağrıyı yapmak istiyorum; sadece ücret sendikacılığı olarak değil ilimizin kalkınmasına yönelik gerek işlerimizin niteliğinin arttırılması gerek işçilerimizin sayısının arttırılması gerekse de diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği alanında daha verimli, ülkemizin özellikle de ilimizin kalkınmasına daha uygun nasıl bir katkı sağlayabiliriz şeklinde bir çalışma yaparlarsa bundan öncelikle ilimizve daha sonra muhakkak ülkemiz ama en fazla da siz değerli işçilerimiz ve işçi olma gayreti içerisinde olan halkımıza bunun katkısı olacaktır. Zonguldak’ta organize Sanayi bölgelerimiz doldu ve yeni organize sanayi bölgeleri ihtisas etmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Doğalgaz bir ay sonra karaya çıkacak. Ayrıca ilimizin turizm değerleri çok yüksek. Turizm değerlerini birlikte ele alarak yatırımları yaparsak göreceksin gerçekten ilimiz önemli bir şekilde turizm merkezi haline gelecektir. Hiç şüpheniz olmasın çünkü gerçekten çok önemli turizm değerlerimiz var."

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Hakan Yeşil yeniden başkan oldu.