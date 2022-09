Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Mustafa Tutulmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Türk milletinin tarihi boyunca ödün vermediği, vazgeçmediği, uğrunda canını vermekten kaçınmadığı en önemli özelliği, bağımsız ve özgür yaşama tutkusu ve iradesidir. Şanlı tarihimiz bağımsızlık ve özgürlüğümüzü, birlik ve bütünlüğümüzü yok etmeye yönelen tehditlere karşı kazanılan büyük zaferler, eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları ile doludur. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün, özgürlük ve bağımsızlığımızın en önemli ve en değerli simgeleridir. Bu günlerimizi, Kahramanlık ve fedakârlık dolu şanlı ve büyük zaferlerle; Aziz vatanı, milleti ve bayrağı uğrunda cepheden cepheye koşarak canını bir an bile düşünmeden feda eden Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bugün üzerinde bağımsız ve özgürce yaşadığımız bu topraklar, Vatan, millet, bayrak sevgisini, birlik ve beraberliğimizi, her şeyin üstünde tutarak canını veren, bugünlere ulaşmamızı sağlayan şehit ve gazi mertebesine ulaşan kahramanlarımızın bizlere en kutsal emanetidir. İşte onun içindir ki aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile asil milletimize emanet olan değerli yakınlarının gönlümüzde her zaman özel ve müstesna bir yeri olmuştur. Onlarla gurur duyuyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde barış, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde yaşam sürdüğümüz Aziz vatanımızda, onlara hak ettiği saygıyı göstermek, değerli aileleri ve hayatta olanları her zaman hatırlamak, sorunları ile yakından ilgilenerek yanlarında olmak, hepimizin en anlamlı görevi ve ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Önder Atatürk’e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü ile 19 Eylül Gaziler Gününü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden Kahraman gazilerimizi rahmet ve saygıyla, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun bir ömür diliyor, saygılar sunuyorum.”