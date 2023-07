Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, şehrin turizm potansiyelinin önemine dikkat çekerek yapılan çalışmaları değerlendirdi. 9 günlük bayram tatilinde Gökgöl Mağarası başta olmak üzere Maden Müzesi, eğitim ocağı gibi alanların yaklaşık 20 bin kişi tarafındna ziyaret edildiğini ve turizm hareketliliğinin olduğunu söyleyen Vali Tutulmaz, "Ümitliyim, Zonguldak’ın daha iyi bir yere geldiğini göreceğiz" dedi.

Zonguldak’ın tanıtımı için üç yıl önce Visit Zonguldak’ı kurduklarını ve şehri tanıtmaya başladıklarını ifade eden Vali Mustafa Tutulmaz, şehrin turizm potansiyelinin ön plana çıkması için yapılan çalışmaları anlattı. Kurban Bayramı’nda Gökgöl Mağarası, Maden Müzesi ve kömür eğitim ocağının çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildiğini anlatan Vali Tutulmaz, şehrin tanıtımında başlangıçtan buyana çok iyi konumda olduklarını söyledi. Vali Tutulmaz, şöyle dedi:

"İlimiz adına çok sevindirici gelişmeleri görmeye başladık. Üç yıl önce ilimizin potansiyelinin çok yüksek olduğunu turizmde büyük şehirlere yakın olan böyle bir beldenin hak ettiği yerde olmadığını ifade ettik. Üç süreçte turizmi kalkındırabilmek, turizm adına ilimizi kalkındırabilmek adına her türlü gayreti gösterdik. Malumunuz olduğu üzere başta Visit Zonguldak kurduk, tanıtmaya başladık. Sosyal medyada. Daha sonra tanıtım bilimlerimizi yaptık. Bunlarla bütün sosyal medyada tanıtmaya başladık. Bunun yanında jeopark gibi bir kurumsal yapı içerisinde örgütlenmeye çalıştık. Bunun altyapısını oluşturduk. Elli SİT belirledik. Bunlarla ilgili bilgilendirmeler, tabelanlandırmalar, ilimizin her yeri bunları yaptık ve bunun meyvesini bu bayram sürecinde almaya başladık. On bine yakın kişi Gökgöl Mağarası’nı ziyaret etti. İki bin kişinin üzerinde kişi ocak ve maden müzesini ziyaret etti. Yani burada şöyle diğer yerleri ziyaretlerle beraber on beş yirmi bin kişilik bir turizm hareketliliği oldu."

Şehre gelen ziyaretçilerin konaklaması, yemek yiyebileceği mekanlar ve şehirden memnun ayrılmaları için girişimcilere çağrıda bulunan Tutulmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ilimiz adına sevindirici bir durum. Evet daha yetersiz, daha çok olması lazım. Ama başlangıç ve geldiğimiz noktaya baktığımızda çok iyi bir konumdayız. Halkımızın basınımızın da desteğini son zamanlarda görüyoruz. Yalnız sizin vasıtanızla yine şunu söyleyeceğim. Vatandaşların buraya gelmesini biz bir şekilde sağlıyoruz, sağlayacağız. Bunu hep söyledik. Ancak vatandaşlar burada turizm açısından tatmin olarak memnun şekilde ayrılmazsa bu yaptığımız çalışmalardan çok verim alamayız. Onun için vatandaşlarımızın, girişimcilerimizin turizme yönelik yatırımlarla bu gelen kişileri buradan memnun göndermemiz lazım. Bunu yapabilmemiz de işte ancak gelen kişilerin iyi yerlerde yemek yiyebilmelerini, iyi kafelerde oturabilmelerini, iyi şekilde memnun şekilde, buradan ayrılabilecek eğlenme, eğlence gibi turizmin istediği neyse girişimcilerimiz bu alanlarda gayret göstermesi lazım. Bunu bir devlet olarak yapamayız. Bunları vatandaşımız yapması lazım. Bunlar yapılırsa turizm, burada, bundan sonra kırsal kalkınmanın, yerel kalkınmanın en önemli kaynaklarından birisi olacak. Çünkü bizim gerçekten çok büyük değerimiz var. Ve büyük şehirlere çok yakınız. Yani yanı başımızda otuz beş milyon yaşayan var. Bizim bunu burada ikametlerle, butik otellerle, köy evleriyle işte kahvaltı yapılacak yerleriyle iyi yemek yenilecek, temiz yemek yenilecek, yerleriyle, balığıyla, sunumlarıyla ve diğer yöresel özelliklerimizle biz bunu başarabilecek potansiyeldeyiz. Bunu yaparsak burada önemli bir kırsal kalkınma ve yerel kalkınma sağlanmış olacak."

"Üzülmez Kültür Vadisi’nde son aşamadayız"

Üzülmez Kültür Vadisi’nin TSO tarafından işletilmesi için mutabakata vardıklarını ve kısa süre içerisinde bölgedeki çalışmaların tamamlanacağını söyleyen Vali Tutulmaz "Şu anda Üzülmez’de son aşamadayız. TSO’yla bir mutabakata vardık. TSO tarafından işletilmesi ile ilgili, inşallah bu iki aylık süreç içerisinde işini bitirecek. Ondan sonra TSO ve bizim başka günün kullanımına göre ihtiyaçlar neler onlar üzerinde çalışıp kısa sürede sürdürmesi Üzülmez Kültür Vadisini de kazandıracağız. Her yenilik yeni bir aktif alanı ortaya çıkartır. İnsanlar burada daha fazla zaman geçirdikleri zaman yani burada geceleme bugün itibariyle çok sınırlı. Bu geceleme sayısını biz üç güne, dört güne çıkartabilirsek o zaman işte bu insanlar burada ya daha fazla kaynak aktarır. Gecelemenin arttırabilmesinin yolu da işte değişik şeyleri bulmamız gerekiyor. Biz yani üç yıl boyunca benim hep yapmak istediğim, gayret gösterdiğim husus da bunlardı. Yani burayı daha fazla aktif hale nasıl getirebiliriz? Ne yaparız? Şu anda iyiye gidiyor. Tanıtımlarımız iyi gidiyor. Ben Ümitliyim. Hep beraber inşallah Zonguldak’ın daha iyi bir yere geldiğini" şeklinde konuştu.

"Çöp döküm alanı kendi masrafını çıkarabilir konuma geldi"

Sapça mevkisinde hayata geçirilen çöp ayrıştırma ve arıtma tesisinin kendi masraflarını çıkartabilecek konuma geldiğini ve kısa süre sonra belediyelerin kaynakları olmadan çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Vali Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Şu anda çok güzel bir çöp arıtma ve çöpü ayrıştırma tesisimiz var ve çok verimli. Hatta sizleri de bir gün oraya götürüp göstermek istiyoruz. Artık önümüzdeki süreçte belediyelerimizden herhangi bir kaynak almadan çöp işlemini yürütebilecek konuma gelmek üzereyiz. Yani şu son bir iki yatırımımız daha var. Onları da bu yılın sonuna kadar onları da bitirmeye çalışacağız. Şu anda artık çöp bölümü, yeni işleme bölümü kendi masrafını çıkarabilir konuma geldi. Belediyelerden artık kaynak olmadan önümüzdeki altı ay daha alacağız. Ondan sonra inşallah bu son yatırımlarımız da dönüşe başladığında kendi masrafını kendisi karşılamaya başlamış olacaktır. Şu anda bir sıkıntımız yok. İlimizin tamamının köyler dahil çöpünü buraya topluyoruz, ayrıştırıyoruz. Enerjiye dönüştürüyoruz. Atıkların tamamını kullanıyoruz. Neredeyse sıfır atık çalışıyoruz orada. Şimdi çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Belki kenarda köşede çok farkında değilsiniz ama sizleri de önümüzdeki birkaç gün içerisinde götürüp oraları bir gezdirelim. Çok harika işler yaptık yani oralarda. Arıtmasıyla değişik enerji üretim alanlarıyla gerçekten çok iyi bir konuma geldi. Daha da iyi olacak. Her zaman iyinin daha iyisi var. Onun için onu daha da iyileştireceğiz."

"Yerel imkanlarla yapılması mümkün değil"

Yıllarca Kozlu sahil yolundaki alanın çöp döküm alanı olarak kullanıldığı, tıbbi atıkların da sahile vurduğu yönündeki gazetecilerin sorularını cevaplayan Vali Mustafa Tutulmaz, "Buraya geldiğimizde bu tabii yıllardan bu tarafa atılmış ve denizin içinde de olan yönü olan bir atık bölümü. Şimdi bu yerel imkanlarla yapılması mümkün değil. Yani belediyenin ya da özel idarenin verebileceği üç beş milyonla, on milyon yürüyecek hizmetler değil. Buna Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın tarafından konunun değerlendirilmesi gerekiyor. Bakanımız geldiğinde Murat Kurum Bakanımız kendisine bu konuları anlatıldı. O da bunun yapılması gerektiğini söyledi, ancak tabii bunun bir önceliği var. İlimizde şu anda Çevrecilik Bakanlığı Kaynaklı yatırımlar devam etti. Yani bunlar peyderpey zaman içerisinde sıra ona da gelecek. Yapılacak ama bugün itibariyle yarın diyebilecek konumda değiliz. Önemli bir problem ama bunun ilimizin gücünü açtığını da buradan ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Yani Bakanlığın desteği gerekiyor" dedi.