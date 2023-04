Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Türk Polis Teşkilatı’nın 178. yılını kutladı.

Vali Mustafa Tutulmaz, Türk Polis Teşkilatı’nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin köklü ve en temel kurumlarının başında geldiğini ve büyük bir özveriyle fedakarca görev yaptığını kaydetti.

Teşkilatın; ülkenin bekası ve güvenliği, toplumun dirlik ve düzeninin korunması gibi önemli görevlerini büyük bir hoşgörü ve çağdaş bir anlayışla yerine getirdiğinin altını çizen Vali Tutulmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Polis Teşkilatı kurulduğu günden bugüne Aziz milletimizin huzuru, can ve mal güvenliğinin sağlanması yönünde büyük bir özveri ile fedakarca görev yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin köklü ve en temel kurumlarının başında gelen Türk Polis Teşkilatı, ülkemizin bekası ve güvenliği, toplumun dirlik ve düzeninin korunması gibi önemli görevlerini büyük bir hoşgörü ve çağdaş bir anlayışla yerine getirmektedir. İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne inanan, gücünü yasalardan alan, tarafsızlığı her zaman en temel kural olarak benimseyen Türk Polis Teşkilatı, milletimizin güveni ve desteğiyle yurdumuzun her bir köşesinde kamu düzeninin tesisi ve temini, emniyet ve asayişin sağlanması, toplumun huzur, rahat ve güven içerisinde yaşamını sürdürmesi yolundaki görev ve sorumluluklarını üstün vazife anlayışı, sorumluluk bilinci ve fedakarlıkla başarıyla sürdürmektedir. Görevlerini başta Anayasaya ve yasalarımıza bağlı kalarak, vatandaş memnuniyetini önceleyerek yerine getiren polis teşkilatımız devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunup kollanması, milli birlik ve beraberlik ruhunun artarak devam etmesi, suç ve suçlularla mücadelede gereken tedbirlerin alınması ve yasaların titizlikle uygulanması esnasında yeri geldiğinde canlarını feda etmektedirler. Görevini mesai mefhumu gözetmeksizin her koşulda fedakarca yaparak ülkemize ve milletimize önemli hizmetler sunan Türk Polis Teşkilatı başarılı çalışmalarıyla milletimizin her zaman sevgi, güven ve takdirini kazanmış ve kazanmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin her zaman güvendiği ve destek verdiği Türk Polis Teşkilatımızın 178.kuruluş yılını en içten duygularımla kutluyor, görevlerini yaparken şehit düşen kahraman polislerimizi minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam temenni ediyor, halen görevde olan tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum.”