Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, öğrenci servisinin şarampole uçtuğu 18 öğrencinin yaralandığı kazada yaralıları ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, öğrenci servisinin şarampole uçtuğu 18 öğrencinin yaralandığı kazada yaralıları ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, şoför ve 18 öğrencinin yaralandığı ve 1 öğrencinin de hayatını kaybettiği kazada yaralanan ve Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan öğrencileri ziyaret etti. Vali Tutulmaz, öğrencilere geçmiş olsun temennisinde bulunarak, durumları hakkında bilgiler aldı.