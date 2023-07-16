Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Devrek ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Tutulmaz,İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz ile birlikte aşırı yağışlardan hasar gören Devrek Akçasu yolunda,Devrek Karşıyaka Mahallesi’nde ve Eğerci yolu Karasu mevkiinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Tutulmaz selde hasar gören yerlerde sürdürülen çalışmalardan özellikle Devrek Karşıyaka Mahallesi’ndeki temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettirilerek tamamlanmasını istedi.