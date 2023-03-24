Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi.

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Belediye Başkanlığınca iftar programı düzenlendi. İftar buluşmasında, şehit yakınları, gaziler ve aileleri bir araya geldi. Programa Vali Mustafa Tutulmaz ve eşi Fatma Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve eşi Ceyda Alan, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ve eşi Neslihan Uğur, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur ve il protokolü katıldı.