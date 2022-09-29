Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz vaka sayıları hakkında açıklamalarda bulundu. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Şuanda hiç vakamız yok. Tedbirleri elden bırakmayalım. Tedbirleri elden bırakırsak bir hareketlilik olabilir. Kurallara uyarsak vaka sayılarını koruruz” dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak’ta yakın süreçte hiç korona virüs vakası görülmediğini açıkladı.

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