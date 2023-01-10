Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Zonguldak Valiliği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Orduevinde kahvaltı düzenlendi.

Kahvaltıya Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb Cezmi Yalınkılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Ahmet Karayılmaz, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti(ZGC)Başkanı Derya Akbıyık, Karaelmas Gazeteciler Derneği(KGD)Başkanı Mustafa Emen, Kozlu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tansel Kardeş ve gazeteciler katıldı.

Birlik beraberlik mesajlarının verildiği kahvaltı sonrasında konuşan Vali Mustafa Tutulmaz; “Öncelikle çalışan gazeteciler günü kutlu olsun. Her yıl 10 Ocak günü kahvaltı yapıyoruz. Tüm ülkemizin kalkınmasına idarecilerimizin gününü kutluyoruz. Öncelikle basının önemini ayrıntılı anlatmaya gerek yok. Dünyada kabul görmüş, demokrasinin olmazsa olmazlarından kabul ediliyor. Hem yerel hemde genel basının rolü her geçen gün artıyor. Haberin doğruluğu çok önemli. Basına güveni arttıracaktır. İtibar ettiği alan olacaktır. Şuan hepimiz Zonguldak’ta yaşıyoruz. Hem Zonguldak’ta yaşayan insanların refahı arttırmaya yönelik imarına katkı sağlayacak görevler içerisindeyiz. Basında aslında yapılan kamu hizmetlerinin zaman zaman ölçüsü, yapılmayanların eleştirisi olması gerekir. Bunun örneklerini görüyoruz. Kamu olarak da yanlışlar da vardır. İnsanların kişilik haklarına özel hayatlarına ailelerine fazla girmeden hiç girmeden işine odaklanarak yaptığına odaklanacak haber yapılması o haberin değerini arttırır. Yazılan hususla ilgili de iyiye doğru ilerleme olur. Bizim arzumuz kamu olarak vatandaşa hizmet için buradayız. Özelde yaptığı iş kamu ile bağlantılıdır. Kamu görevlisi hem görev alanında hem görev dışında belli davranış içersinde olmalıdır. Herkes Zonguldak paydasında birleşmek zorunda. Hepimize Zonguldak paydasında birleşmek düşüyor” dedi.

Zonguldak Kömür Jeoparkı’nın UNESCO’ya olan başvurusunu değerlendiren Tutulmaz, “Şehir doğalgaz bulunmadan önce stres vardı. Doğalgazın çıkması, Mart ayında vatandaşlarımıza sunulacak. Zonguldak’ta kendine güven geldi. 2,5 ay önce ben geldiğinde Ereğli OSB’de yüzde 20 boş vardı. Çaycuma OSB doldu. Yapılaşma çalışmaları devam ediyor. Ereğli OSB doldu. Alaplı OSB tahsisi yapıldı. Gökçebey OSB talep gören alanda. İmar planı çalışmalarına başlıyoruz. Tarıma dayalı OSB bitti. Mart’tan itibaren üst yapı girişimleri olacak. Bütün bunlar yeni ve canlanmanın farklı alanlarda şuanda farklı alanlarda ekonominin kalkınmanın faaliyetle harekete geçtiğini görüyoruz. Burada turizm olur diye şeyler görüyorduk. Turizm olacağını görüyoruz. UNESCO’ya jeopark başvuru yaptık. Ön ülke bölümünü geçtik. Biz ümitliyiz. Haziran Temmuz gibi ekip gelecek. Jeopark ünvanını alabilirsek ülkemizde ikinci olacak. Marka değer olacak” diye konuştu.

“Filyos’ta oteller doldu”

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Turizm alanlarında önemli olacaktır. Ülkemizi yurt dışında endüstri mirası ile ilgili Zonguldak kavramı görüşecek. Ülkemizin turizm alanlarından birisi olacak. TÜRSAB şuanda burayı gündemine aldı. Acentelerle birlikte buraya gelecekler. En büyük avantajımızı turizme hitap edecek ufak kapasitelerine ihtiyacımız var. Filyos bölgesinde otellerimiz dolu. Filyos’ta cruise gemisi kiralandı. Çalışanlarına gemi kiraladı. Buraya gelen insanların yeme içme diğer ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlarını bulunması gerek. Bunu yapacak olan özel sektör. Kıpırdanmalar var. Biliyoruz. Her alanda olması gerekir. Filyos bölgesinde açılan tüneller hızlı gidiyor. Günde 35-40 metre bulan tünel açma çalışmaları sürüyor. Şuanda 6 tane aynı anda da çalışmalar yapılıyor. 9 km tünelin 2 km’si bitti. Bir taraftan betonlama çalışması başladı. 2 yolluk süre içerisinde buradan hava alanı 20 dakika olacak. Zonguldak ciddi şekilde faydalanacak” dedi.