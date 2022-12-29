Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Zonguldak Havalimanı’nda Vali Tutulmaz öncülüğünde toplantı gerçekleşti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Zonguldak Havalimanı’nda Vali Tutulmaz öncülüğünde toplantı gerçekleşti.

Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ZONHAV) Yönetim Kurulu toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında gerçekleşti. Toplantı ZONHAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Kahya ve Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin nezdinde yapıldı. Toplantı da havalimanının iç güvenliği ve çevre güvenliği ile ilgili tedbirler hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.