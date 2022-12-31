Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun ve İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, yeni yıl nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları ve hastaları ziyaret etti. Vali Tutulmaz yönetiminde protokol üyeleri hastalara geçmiş olsun temennisinde bulunarak, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, sağlık çalışanlarının ve hastaların yeni yılını kutladı.

Zonguldak’ta 2022 yılı böyle geçti

Zonguldak’ta 2022 yılı böyle geçti

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