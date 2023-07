Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Vali Tutulmaz, gazetecilerin sorularını cevapladı.

24 Temmuz Sansürün Kaldırılışı ve Basın Bayramı dolayısıyla Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. ZGC Başkanı Derya Akbıyık ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Tutulmaz’a; İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Cezmi Yalınkılıç ve TCSG 86 Komutanı Sg. Üsteğmen Hayrettin Selimoğlu da eşlik etti.

Basın Bayramını kutlayan Vali Mustafa Tutulmaz, "Gününüz kutlu olsun. Bugünün vesilesi ile problemlerinizin çözümüne, mesleğin geleceğine yönelik iyi bir dilekle güne başlayalım istiyoruz. İnşallah basının problemleri bugünler vesilesi ile çözülür. Tabi basın teknolojinin gelişmesiyle klasik gazetecilikten biraz daha internet ortamında haberciliğe doğru kaydı. Bunun da yansımasını ilimizde gördük. İlimizde basılı gazete sayısı azaldı. Bu ortama ne kadar erken uyum sağlanabilirse kazanç ve ayakta kalma da o derece uygun olacaktır. Kolay olacaktır. Çünkü rekabet ilimizde gerçekten çok yüksek. Başka illerde olmayacak derecede basın yapısı var. Sayısı fazla. Bu fazlalık da tabi pastadan pay alırken daha küçülerek gidiyor. Ayakta kalabilmenin zorlukları var. Onu hep beraber görüyoruz. Ama buna uyum sağlamak zorundayız. Sizler de bizler de şartlar neyse o şartlara uygun hareket etmeliyiz. Şartlara aykırı hareket edildiğinde de kaybeden oluruz genelde. Bugüne kadar ilimize gösterdiğiniz çalışmalar, gayretler güzel dilekler için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Derya Akbıyık’ın Kdz. Ereğli’nin il olmaması yönündeki görüşlerini açıklaması üzerine açıklama yapan Vali Mustafa Tutulmaz, "Tercihler ne olur bilemem. Ancak hizmet sunumunda bir optimum ölçeği yakalamak gerekir. Bu optimum ölçek bölünerek mi verim olur yoksa büyüyerek mi olur. Onu işin uzmanları araştırması lazım. Ama benim diyebileceğim kamunun hizmet sunumunun verimli olacağı optimum ölçek neyse uzmanların görüşü çerçevesinde yerine get irilmelidir diyorum. Buna tam olarak büyümenin yada küçülmenin tarafı olamayız. Biz onun zaten kararını veremeyiz. Siyasi karardır. Toplumumuzun talebi neyse o doğru ltuda siyasette şekillenecektir" diye konuştu.

"Para kazanmak için fiyatlar artırılmadı"

Gökgöl Mağarası’na ziyaretçi fiyatlarının arttırılmasına ilişkin İl Genel Meclisi encümeninin aldığı kararı aktaran Vali Tutulmaz şöyle devam etti:

"Çok cüzi fiyatlardı. Oradaki 10-15 TL olan fiyatlardı. Bunlar bugün itibariyle düşük kaldığını İl Genel Meclisi encümen değerlendirdi. Onu biraz daha yükseltti. Ama şunu biz özellikle vurgulamak istiyoruz. Bir hizmetin kaliteli olabilmesi ve devamlı olabilmesi için giderlerini de karşılıyor olabilmemiz lazım. Sadece oradan para kazanmak için para tasarrufu yapmak için bunları artırmıyoruz. Oraya daha iyi hizmet sunabilmek için giderlerini karşılayabilmek için bu işi yapıyoruz. Bizim önceliğimiz kamu olarak vatandaşımıza oraları daha iyi tutarak hizmet sunmaktır. Bu aldığımız veya encümen, il genel meclisi kararıyla alınan fiyat yükseltme tamamen oranın giderinde kullanılmak içindir. Eğer biz o parayı almazsak Özel İdare’nin bütçesinden oraya harcama yapmamız lazım."

"35 milyon nüfusa günübirlik mesafedeyiz"

Zonguldak’ın turizmle ilgili geldiği süreci değerlendiren Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak’ın artık bir turizm şehri olduğunu söyleyerek şöyle dedi.

"Diğer bir husus da turizm ile ilgili geldiğimiz günden beri şunu açıkça ifade ettik. Turizm bir yerde sanayi, tarımın, ticaretin yanında en önemli gelir kaynaklarından ve bilhassa kalkınmanın kırsaldan başlayarak temelidir. En gelişmiş ülkelerde turizmin de en fazla olduğunu görürüz. Tarımın da iyi konumda olduğunu görürüz. Yani bizim burada kömürle kurulmuş bir şehir. Bu devam edecek etmeli ama bunun yanında alternatif demir-çelik sanayi, organize sanayi, tarım OSB, doğalgazın yan sanayisi bunlar hepsi bizim için önemli. Kalkınmanın temeli ama turizm de bunlar için de en önemli olanlarından birisi olacak. Önümüzdeki süreçte. Olmaya da başladı. Şu anda bizim 35 milyon nüfusa 2,5 ila 4 saat mesafe olduğumuz alanda günübirlik bile gitmeye yada birer ikişer gün burada kalarak kısa süreli hafta sonu tatili yapmaya müsait mesafedeyiz. Daha fazla yatırım yaparak uzun vadede burada kalabilme imkanı olacaktır insanların. Bunun yanında Amasra, Safranbolu, Yedigöller, Abant gibi turizmin önemli destinasyonlarının olduğu bölgedeyiz. Bu bölgeyi aynı benzer özelliklere sahip değerlerimiz var. Turizme kazandırarak daha iyi bir gelir elde edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada da baya bir yol aldık. Turizm gibi yatırımlar hemen sonuç veren yatırımlar değildir. Ağır ağır yürür. Buraya gelen kişi memnun ayrıldıkça buraya gelen kişi sayısı artar. En azından 5 bini de dışarıdan gelen kişiler. Bu kişiler buradan memnun bir şekilde ayrıldıysa her zaman turizmde memnuniyet iki üçe katlar. Buradan bir kişi memnun ayrıldıysa iki üç kişi ge tirecek demektir. Onun için bu kişilerin memnun gittiğini düşünüyoruz. Farklı değerlerimiz var. Karşılığını bulacaktır. Bizim en büyük eksikliğimiz gelen insanların iyi lokantada, iyi eğlence yerinde iyi otelde turiste yönelik yatırımlara ihtiyacımız var. Bunları artırmamız gerekiyor. Farklı lezzetler sunmamız gerekiyor. Şu anda ilgili arkadaşlarımız var. Otel yapma girişiminde olanlar var. Bu işler akşam karar verdik sabah başlıyoruz şeklinde olmuyor. Görüşmeler yapılıyor. Arsa temini yapılıyor. Mevcut binaların ihtiyaç haline ge tirilmesi gerekiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Artık Zonguldak bir turizm şehridir. Üç sene önce turizm dediğimizde ’Burada turizm mi olur’ deniliyordu. Hala çok eksiğimiz var ama bu eksikliklerin farkına vararak iyileştirme yönünde özel de gayretlerimiz var. Bir kısmını iyileştirdik. Daha çalışmamız gerekiyor. Bir tek turizmin üzerine de çalışmıyoruz. Birçok alanda çalışırken turizmin üzerinde de çalışıyoruz. Daha da iyi olacak."

İtiraza rağmen ekmeğe zam

Zonguldak Valiliği’nin ekmeğin kilogramının 37,5 TL olması yönündeki talebe itiraz etmesine rağmen Türkiye’deki en yüksek fiyattan satışa sunulduğunun hatırlatılması üzerine Vali Mustafa Tutulmaz süreci şöyle aktardı:

"Bizim fırıncılarımız Ben üç yıldır buradayım. Hep en yükseği alma gayretindeler. En yükseğe derken Türkiye’nin en yükseği. Benim onlara şöyle bir şeyim oldu. Arkadaşlar her seferinde en yüksekte geliyorsunuz. İşte hatta bir seferinde Mahkemeye kadar götürdük iptal ettirdik. Şimdi bunu Bu şekilde yaparsanız aramızda sıkıntı olur. Şöyle bir de bakın 10 tane vilayet istediğiniz miktara geldiyse bu 11. vilayet olarak ben tamam kabul edeyim. Engellemeyeyim. On tane vilayet nedir otuz yedi mi istiyorsun? Otuz yedi buçuk. Bekle otuz yedi buçuğa on tane vilayet bulsun. Seksen bir vilayette on vilayet. Yani geride daha yetmiş bir vilayet var. Şimdi bu sefer ben kamuoyuyla da paylaştım. Vilayetlerde kilogramı 20 TL’nin altında olan yerler var. Bir kilogram bazında 20’nin altında olan yer var. 16-17 lira olan yer var. Tabi oranın yemek yapma kültürü biraz farklı. Daha ziyade pide türü yiyecekler yapıyorlar. Onun özelliğinden dolayı olabilir ama şu ana kadar 2 vilayet 35, 30 olan var. Ağırlıklı olarak 25 TL. Genelde Ankara Valiliği 32,5 lira üzerinden verdi. Daha yeni bu hafta verdi. Oradakiler kabul etmişken burada 37,5 olmak ve Türkiye’de en yüksek olmak bizim itiraz hakkımızı doğurur. Ben burada Zonguldak halkının vatandaşlarımızın hakkını koruyorum. Diyorum ki diğer iller ne yaptıysa bir daha düşünün. Benim yaptığım bu. Bir daha düşünsünler."

"24 saatteki yağışı hiçbir dere almadı"

Zonguldak’ın geçen hafta yaşanan sel afetinde 24 saatte 200 kilogramın üzerinde yağış aldığını ifade eden Vali Tutulmaz, devletin can suyu ödemelerini yaptığını hatırlatarak "24 saatte 236 kilogram diyoruz ama tamamına eşit yayılmadı. 6-7 veya 8 saatlik zamanda yağdı. Dereler almadı. Hiçbir dere bu suyu almadı. İlimizin birçok yerinde sıkıntılar yaşandı. Vatandaşlarımızdan her zaman şunu diyoruz. Tedbirli olacaklar. Su taşabilecek yerlerden eşyalarını yukarılara kaldıracaklar. Böyle bir şey yapıldığında. Yada dükkanını güzelce saracak, sarmalayacak, suyun girmesini engelleyecek. Şu anda dereler bunu kaldırmıyor. Son yağışı kaldırmadı. Her zaman olacak anlamına da gelmez. Ama son yıllarda maalesef Karadeniz’de bu sıkıntılar olmaya başladı. Daha 20 gün önce yine bizi zorlamıştı. Şükür o zaman çok bir şey yaşamadık. Ama bu sefer oldu. İnşallah bir daha olmaz. Ama bizler tedbirli olmak zorundayız. Vatandaşlarımız zarar ve benzeri durumlarını önlemek için sigorta sistemlerini muhakkak yaptırsınlar. Devletin verdiği sigorta değildir. Yüz bin lira zararım var devlet versin diye bir şey yok. Devlet vatandaş mağdur olmaması için can suyu şeklinde yardımlar yapabilir ancak. Yoksa bütün maliyetini karşılama şeyi gibi bir şeyin içinde olmaz" diye konuştu.

"Ciddi yağış geleceği konusunda herkesi uyardık"

Devrek Belediyesi tarafından kurulan stantlarda esnafların sel sebebiyle mağduriyet yaşadığı hatırlatılması üzerine Vali Mustafa Tutulmaz, "Herkesi uyardık. Belediyeleri, kaymakamları uyardık. Muhtarlarımızı uyardık. Çünkü çok ciddi bir yağış geleceği bize meteoroloji tarafından bildirildi. 100 kilogramın üzerinde dendi. Tüm kamu görevlilerinin bundan bilgisi var. Tedbir almadıysa bu belediyenin eksikliğidir. Yada vatandaşlarımız bu kadar uyarıyı duydular. Vatandaşlarımız da tedbirlerini kendileri, ’Ya burada dere yatağındayız. Derenin kenarındayız’ demesi lazım. O bölgede herkes arabalarını yüksek yerlere çektiler. Arabasını çekerken oradaki esnaf da eşyasını çekmeliydi. Belediyenin de uyarması gerekir ama vatandaşlarımızın da duyarlı olması lazım. Bu konuda uyarıları dikkate alalım. Artık tedbiri almadan biz dere yatağına arabamızı koyarsak su gelebilme ihtimali olan yerlerde eşyamızı koyarsak sonra su altında kaldığında nerede bu devlet, devlet niye gelmiyor dememeliyiz. Suyun gücüne öyle engel olabilmek öyle kolay bir şey değil. Onun için tedbirli olacağız. Belediyelerimiz, kaymakamlarımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımız da tedbirli olacak" diye cevap verdi.

"2025 yılında havalimanına 20 dakikada gideceğiz"

Zonguldak’ta Filyos’a olan yol çalışmalarını da anlatan Vali Mustafa Tutulmaz, "Şu anda ikinci üçüncü ve hatta Filyos’tan Saltukova’ya kadar olan bölüm var. Dördüncü etap. İkisi tünelli ama o viyadüklü. Üç alanda şu anda hiç hız kesmeden tünel çalışmaları devam ediyor. Şu anda tünellerin 3’te 1’inde kazma işlemi tamamlanma aşamasına geldi. 18 kilometre tünel var. 7 kilometresi kazılmış durumda. Bir taraftan da beton çalışmaları arkadan devam ediyor. Hedef 2024’ün 31 Aralık’ta bitecek şeklinde ihale süreçleri o şekilde. Hedeften şu anda sapma gözükmüyor. İnşallah 2025 yılında inşallah buradan havalimanına 20 dakikada gideceğiz" şeklinde sözlerini tamamladı.