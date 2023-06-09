Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars’ta sağlık yatırımları, sağlık hizmetlerinin sunumu anlamında önemli bir gün yaşandığını belirtti.

Öksüz, Kars’ı sağlık açısından bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Öksüz, Onkoloji ve Medikal Onkoloji Servisi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte hastaların dışarıya gitmeden kendi şehirlerinde şifa bulacağını söyledi.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde faaliyete geçen Onkolojisi ve Medikal Onkoloji Servisi’nin açılışına katıldı.

Onkolojisi ve Medikal Onkoloji Servisi’nin açılışını AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile ve protokol üyeleriyle birlikte yapan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün ilimizin sağlık yatırımları anlamında ve sağlık hizmetlerinin sunumu anlamında önemli bir günü yaşıyoruz. Çünkü Radyasyon ve Medikal Onkoloji çok önemli bir birim ve bugün onun üniversite hastanemiz bünyesinde açılışını yapmış olacağız” dedi.

“Hastalarımız Kars’ta şifa bulacak”

Onkoloji ve Medikal Onkoloji Bölümü’nün faaliyete geçmesiyle birlikte hastaların Kars’ta şifa bulacağını ifade eden Öksüz, “Biz her şeyden önce şehrimizi sağlık açısından bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Mevcut devlet hastanemiz, üniversite hastanemiz ve yeni yapılacak olan ve yapımına başlanan Bölge Hastanemiz ile birlikte inşallah sağlık hizmetlerinde daha üst bir standarda geçmeyi hedefliyoruz. İnşallah bunu başaracağız ve hakikaten dışarıdan hastaların geldiği ama dışarıya hasta sevkinin çok az olduğu, hastalarımızın bu şehirde şifa bulduğu bir duruma gelmeyi arzu ediyoruz” diye konuştu.

“Hastalarımız başka şehirlerde mağduriyet yaşamayacak”

Onkoloji ve Medikal Onkoloji Servisi’nin hayat geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Türker Öksüz, “Tabi kanser hastalığı en önemli hastalıklardan birisi, maalesef her yıl önemli sayıda insanımızı kanser hastalığından yitiriyoruz. Dolayısıyla erken teşhis, tedavi elbette çok önemli inşallah burada radyasyon ve medikal onkoloji bölümünün açılmasıyla birlikte bu anlamda önemli bir adımı atmış bulunacağız. Artık hastalarımız maddi ve manevi yönden diğer şehirlerde tedavi olarak bir mağduriyet yaşamayacaklar. Şehrimizde şifa bulacaklar. Ve dışarıya gidişleri de bu şekilde önlemiş olacağız. Tabi emek veren önceki milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Daha önce il başkanımız şimdi milletvekilimiz Adem Çalkın, önemli destek verdiler gayret ettiler. Hizmetin buraya gelmesine sebep oldular. Rektörümüz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler daha sonra açılışı yapılan onkoloji bölümünü gezdi. Öksüz, Onkoloji ve Medikal Onkoloji Servisi’nde görevli doktorlardan bölüm hakkında bilgi aldı. Öksüz, daha sonra hastaneden ayrıldı.