Karaman Valisi Tuncay Akkcoyun, şehit aileleri, gaziler ve yetim çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı. Programda konuşan Vali Tuncay Akkoyun, yüzyıllardır vatanımızda hür bir şekilde yaşamamızı şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarına borçlu olduğumuzu ifade ederek, "Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Makamları ali, mekanları cennet olsun. Ebediyete irtihal eden gazilerimize rahmet diliyorum, hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz bizlere emanettir. Devletimize emanettir. Devletimiz ve bizler de devletimizin kamu görevlileri olarak her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Merhamet, hava gibi, su gibi, muhtaç olduğumuz bir erdemdir”

Vali Tuncay Akkoyun, Ramazan ayının 15. gününün İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Dünya Yetimler Günü olarak belirlendiğini ifade ederek “Şu anda aramızda yetim kardeşlerimiz var, evlatlarımız var. Onlara da inşallah bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkacağız. Onlar bizlerin evlatlarıdır. Devlet olarak, millet olarak hep birlikte o kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Yetimler Günü vesilesiyle ifade etmek isterim ki, merhamet, hava gibi, su gibi, muhtaç olduğumuz bir erdemdir. Peygamber Efendimiz bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır diye buyurmuştur. Bizler de bu Hadis-i Şerifin ışığında yetimlerimize evlatlarımıza sahip çıkalım. Onlara her türlü merhameti, hoşgörüyü, sevgiyi, ilgiyi, alakayı gösterelim" şeklinde konuştu.

“Devletimiz güçlüdür, milletimiz güçlüdür.”

Vali Akkoyun, depremin meydana geldiği ilk günden itibaren Kahramanmaraş’ta Koordinatör Vali olarak görevlendirildiğini ifade ederek “Yaklaşık bir hafta on gündür Karaman’dayız. Nasip olursa hafta sonu yine deprem bölgesine döneceğiz. Oradaki yarım kalan görevimize devam edeceğiz. Ramazan ayı bizim birliğimize, beraberliğimize vesile olur, güçlenmesine vesile olur. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin sıkıntılarının bir an evvel giderilmesi noktasına vesile olur. Devletimiz güçlü, milletimiz güçlü ve milletimiz çok duyarlı. Allah devletimize zeval vermesin. Allah milletimizin gücünü artırsın. Milletimizin ne kadar gönlünün geniş olduğunu, milletimizin ne kadar necip bir millet olduğunu bu afet nedeniyle bir kez daha gördük. Allah milletimizden razı olsun. Bizler inşallah omuz omuza vererek, el birliğiyle, güç birliğiyle bu sıkıntıları da hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

“Karamanlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum”

Konuşmasını Karamanlıların afetin ilk anından itibaren gayret ve fedakarlıkla afetzede vatandaşların yaralarını sarmak için çaba gösterdiğinin altını çizerek bitiren Vali Akkoyun, “Karaman’a bir teşekkür borçluyuz. Kahramanmaraş’ta görev yaptığımız süre içerisinde Karaman’dan ne kadar yardım geldiğini bizzat ben ve Kahramanmaraşlılar şahit oldu. Bütün Karamanlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Karamanlıların gönlünün geniş inancının ne kadar sağlam olduğunu, vatan sevgisinin, bayrak sevgisinin, millet sevgisinin ne demek olduğunu hayatlarına yansımış olarak görüyoruz. Bütün Karamanlı hemşehrilerimle gurur duyuyorum” diye konuştu.

İftar yemeğine Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ve kurum müdürleri de katıldı.