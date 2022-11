Karaman Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirilerek, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda ilgili kurumlar tarafından sunumlar gerçekleştirilip, kurum amirleri ve akademisyenler konu ile ilgili görüşlerini ve değerlendirmelerini paylaştı. Bağımlılığın her türlüsüne karşı mücadele edilmesinin altını çizen Vali Tuncay Akkoyun, her bir kurumumuza çok önemli görevler düştüğünü belirterek, bütün kurumlarımızın bağımlılıkla mücadele konusunda gayretle ve özveriyle çalışması gerektiğini vurguladı. "Hiçbir gencimizin ve vatandaşımızın bağımlılık tehlikesine bulaşmaması adına her türlü tedbiri almalıyız" diyen Vali Akkoyun, bağımlılıkla mücadele ile ilgili önleyici çalışmaların önemine dikkat çekti.

Toplantıda bağımlılıkla mücadele konusunda yapılması gereken çalışmalarla ilgili, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda 11 madde halinde karar alındı. Toplantıya Belediye Başkan Vekili Eyüp Hüsamettin Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Rektör Yrd. Prof. Dr. Dursun Odabaşı, kurum amirleri, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı.