Mersin Valisi Atilla Toros, kadına yönelik şiddet suçu sıfırlanıncaya kadar kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Vali Atilla Toros başkanlığında yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımına yönelik düzenlenen kampanyalar, ’Kadına El Kalkamaz" projesi kapsamında erkeklere bilgilendirme ve farkındalık çalışmasının devam ettirilmesi, kadın konukevi açılması çalışmaları, elektronik kelepçe il uygulamaları, şiddet uygulayana yönelik önleyici tedbir kararlarının uygulanma sonuçları değerlendirildi.

Toplantıda, 2024-2025 yıllarının ilk 3 ayında 6284 Sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının ve kolluk kuvvetleri tarafından verilen aile içi ve kadına karşı şiddet olay kayıt formlarının sayısal olarak değerlendirilmesi, ’2025 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Mersin İl Eylem Planı’ kapsamında 3 aylık faaliyetlerin değerlendirilmesi ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Vali Toros,, "Valiliğimizin himayesinde kaymakamlıklarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, kolluk birimlerimiz, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum teşkilatları ile iş birliği içerisinde inancımızda, kültürümüzde, gelenek ve göreneklerimizde asla yeri olmayan ve bir insanlık suçu olarak gördüğümüz kadına yönelik şiddet suçunu sıfırlayana kadar kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.