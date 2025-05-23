Merkeze çekilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, şehirden ayrılmadan önce kurum amirleri ve güvenlik personeliyle vedalaştı. Valilik, Tekbıyıkoğlu için hazırlanan veda videosunu sosyal medyada paylaştı.ANKARA (İGFA) - Tunceli Valiliğinden merkeze çekilen Bülent Tekbıyıkoğlu şehirden ayrıldı. Kurum amirleri ve güvenlik personeliyle vedalaşan Tekbıyıkoğlu için basın birimi tarafından veda videosu hazırlandı. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Vali Tekbıyıkoğlu, "Basın ekibime bu güzel veda armağanı için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Basın ekibime bu güzel veda armağanı için çok teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/QmV3PehKwf — Bülent TEKBIYIKOĞLU (@TekbBulent) May 23, 2025

Tunceli Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3,5 dakikalık videonun sonunda "Bu video, görev süresince Tunceli'ye kattıklarıyla iz bırakan Sayın Valimize bir veda ve teşekkür hediyesi olarak Tunceli Valiliği'nin armağanıdır" notu düşüldü.

MERKEZE ÇEKİLME SÜRECİ

17 Mayıs’ta, terör örgütü PKK’nın sözde iki yöneticisi için Tunceli’de düzenlenen anma törenine, iddiaya göre “Ankara’dan gelen bir telefonla” izin verilmişti. Bu olay üzerine Vali Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vererek merkeze çekilmeyi ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilmeyi talep etmişti.