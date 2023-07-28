Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarında dereceye öğrencileri ödüllendirdi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, YKS’de Türkiye geneli ilk bine giren 12. sınıf öğrencilerinden 7 öğrenci ve LGS’de ise şehir genelinde ilk 10’a giren öğrencileri ve beraberinde Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve okul müdürlerini makamında kabul etti. Öğrencilerle yakından ilgilenerek eğitimlerinde gösterdikleri başarılarını tebrik eden Tekbıyıkoğlu, millet, devlet ve memleket için akademik başarılarının da çok kıymetli olduğunu ifade etti. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Tekbıyıkoğlu, "Üniversite bambaşka bir şey. Bir üniversite öğrencisi şehrin kültür, sanat, tarih, konferans, seminer. Neye ilginiz varsa kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Beşeri münasebetlerinizi, sosyal zenginliğinizi zayıflatmayın" dedi.

Eğitimde başarının bir takım meselesi olduğunun altını çizen Tekbıyıkoğlu, "Sizin öğretmenlerinizin, Rehberlik hocalarınızın , ebeveynlerinizin hepsinin katkısı var. Bunlardan biri yıkılırsa bu başarı olmaz. Milletimize hizmet, devletimize hizmet için akademik başarı önemli. İnşallah bundan sonraki eğitim yaşantınızda da sizlere başarılar diliyorum. Ailenize, öğretmenlerinize, okul müdürlerinize, size destek olan her kim varsa, herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.