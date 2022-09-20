Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları dolayısıyla düzenlenen koordinasyon ve değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir yanından gelecek sporcuları misafir etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, şehrin tanıtımına katkı sunacak bu tür organizasyonları her zaman destekleyeceklerini söyledi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları dolayısıyla düzenlenen koordinasyon ve değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir yanından gelecek sporcuları misafir etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, şehrin tanıtımına katkı sunacak bu tür organizasyonları her zaman destekleyeceklerini söyledi.

Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları öncesinde düzenlenen koordinasyon ve değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2022 faaliyet programında yer alan ve "Pedallar Anadolu’nun Kalbinde" sloganı ile Kırıkkale Valiliği bünyesinde gerçekleştirilecek olan yarışma için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti.

prestijli bir yarışmaya ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "7. etabı ilimizde düzenlenecek bu yarışmanın ilimize bırakacağı ve yıllarca yaşayacak olan önemli bir hatırası olacak. İlimizde yapılacak bu yarışmalar, dönen pedallarda adeta gençlik rüzgarları estirecek. Bu rüzgarın daha da güçlenerek tüm sporseverleri kuşatacağını, şehrimizin yaşamın enerjisini kucaklayan yanıyla bisiklet sporuna bir yuva olacağını ümit ediyorum. Bu prestijli şampiyonanın ev sahipliğini yapmaktan onur duyuyorum" dedi.

22-25 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışlarına, 40 takımdan 400 sporcu katılacak. 4 gün sürecek şampiyonada, "Genç erkekler", "Yıldız U17 erkekler", "Yıldız U15 erkekler", "Genç kızlar", "Yıldız U17 kızlar", "Yıldız U15 kızlar", "Master+35", "Master+40", "Master+45", "Master+50", "Master+55" ve" "Master+60" kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek.

Toplantıya Vali Yardımcısı Vekili Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön ve ilgili kurum müdürleri katıldı.