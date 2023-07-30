Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, çöp poşetine atılmış Türk bayrağını alan trafik polisini, sosyal medya hesabından tebrik etti.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis Özcan Altun, Zafer Caddesi’ndeki kaldırım üzerinde bulunan çöp poşetinin içinde Türk bayrağının olduğunu fark etti. Polis memuru Altun, çöp poşetinden Türk bayrağını alıp, beden dili ile "Atılır mı" diyerek tepki gösterdi ve bayrağı ekip aracına bıraktı. Bir vatandaş ise polisin duyarlı davranışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu cep telefonundan çekilen görüntüyü paylaşarak, polis memuru Altun’u anlamlı davranışından dolayı sosyal medyadan tebrik etti. Tekbıyıkoğlu, "Emniyet müdürlüğümüzde görevli polis memuru Özcan Altun devriye görevindeyken çöplerin arasında Türk bayrağının olduğunu fark eder ve Türk bayrağını çöplerin içinden alır. Polis memuru Altun’u bu anlamlı davranışından dolayı tebrik ederim" ifadesini kullandı.