Muğla Valisi Orhan Tavlı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kuruluşunun 41’inci yıldönümü nedeniyle Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’nı ziyaret ederek 7/24 mavi vatanın koruyucularını tebrik etti.

Vali Orhan Tavlı, ziyaret anısına anı defterini imzalarken, “1982 yılında kurulan ve bugüne kadar Mavi Vatan denizlerimizi üstün bir görev anlayışıyla koruyan, yerli ve milli gemileri, son teknoloji cihazlarla donatılmış uçar unsurları ve araçlarıyla denizlerde yetkilendirilmiş tek genel kolluk kuvveti olarak asayişi sağlamak için her şartta ve aralıksız görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kuruluşunun 41’inc yıldönümü kutluyorum” dedi.