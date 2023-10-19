“19 Ekim Muhtarlar Günü” dolayısıyla muhtarlarla bir araya gelen Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Samsun Valiliği ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşımıza vermiş olduğunuz hizmetler noktasında sizlerin her zaman yanınızda ve emrinizdeyiz” dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve protokol üyeleri ile muhtarların katılımıyla program düzenlendi. Samsun’da göreve başladığı günden itibaren eğitimden sağlığa, kültürden turizme, enerjiden ulaşıma, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yatırımlarından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün yatırımlarına, tüm ilçelerdeki altyapıdan üstyapıya kadar her noktada büyük yatırımlara imza atıldığını gördüğünü ve gurur duyduğunu ifade eden Vali Tavlı, Türkiye Yüzyılı’na Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehri ve mazlum milletlerin sesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı Samsun’da, Samsunlular ile birlikte girmenin onurunu ve gururunu yaşadığını belirtti.

"Yeni şehir hastanesi yakın zamanda hizmete açılacak"

Samsun’un aynı zamanda bir sağlık şehri olduğunu ve sağlık yatırımlarının bütün ilçelerde yenilendiğini ve yeni yatırımlara imza atıldığının altını çizen Tavlı, "Yeni Şehir Hastanesi de inşallah çok kısa zamanda hizmete sunulacak. Samsun nasıl bölgenin sağlık merkezi ise Türkiye’nin de bu coğrafyanın da sağlıkta merkezi olacak" diye konuştu.

"Samsun en iyi ürünlerin üretildiği bir tarım şehri"

Vali Tavlı, "Kızılırmak Deltası’ndan Yeşilırmak Deltası’na kadar yetiştirilmeyen tek bir ürünün olmadığı Samsun’da organik ve doğal anlamda en iyi ürünler üretiliyor. Samsun bir tarım şehridir. Tarım, ticaret, sanayi, eğitim ve sağlığın hep birlikte turizmi destekliyor" şeklinde konuştu.

"Her zaman yanınızda ve emrinizdeyiz"

Muhtarlara seslen Vali Tavlı, vatandaşlarla birebir muhatap olarak hizmet veren muhtarları en kalbi duygularıyla selamladığını belirterek, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Tavlı, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve tüm bakanlarımız Samsun’un ve sizlerin yanında olduğu gibi biz de Samsun Valiliği ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşımıza vermiş olduğunuz hizmetler noktasında sizlerin her zaman yanınızda ve emrinizdeyiz. Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali konuşmasının sonunda “Ayrıca bu akşam bir araya gelme fırsatını bizlere sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.