Muğla Valisi Orhan Tavlı, Jandarma Teşkilatı’nın 184’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Tavlı mesajında, “Kurulduğu 1839 yılından bugüne kadar, yurdumuzun dört bir yanında, huzur ve güvenliğimiz için fedakârca ve kahramanca mücadele eden Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum. Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatımız; üstün başarılarla dolu geçmişi, teknolojik altyapısı, iyi yetişmiş, disiplinli ve donanımlı kadrosu ile vatanımızın dört bir yanında gece gündüz demeden her şartta üstün hizmetlerde bulunmuştur. Tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de huzur ve güven ortamının oluşmasında, emniyet ve asayişin sağlanmasında çok ciddi ve önemli çalışmalar yürüten Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 184. yıldönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Kahraman Gazilerimizi minnetle anıyorum. Görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına başarılar diliyorum” dedi.