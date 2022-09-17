Muğla Valisi Orhan Tavlı Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 19 Eylül 1921’de Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal’ rütbesi ve ‘Gazi’ unvanı verilişinin yıldönümünü ‘Gaziler Günü’ olarak kutlandığını açıkladı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 19 Eylül 1921’de Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal’ rütbesi ve ‘Gazi’ unvanı verilişinin yıldönümünü ‘Gaziler Günü’ olarak kutlandığını açıkladı.

Vali Tavlı, “19 Eylül’ün yurdumuzun her yerinde ‘Gaziler Günü’ olarak kutlanması, gazilerimizin milletimizin gönlündeki saygınlığını en güzel şekilde anlatmakta ve onlara karşı vefa borcumuzu bir nebze de olsa sunma imkânı vermiştir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bizler için bir vatana dönüşmesini, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vermiş oldukları destansı mücadeleye borçluyuz. Şanlı bayrağımızın vatanımızın üzerinde özgürce dalgalanması da aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Eşsiz fedakarlıkları ve kahramanlıklarıyla övündüğümüz aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emaneti cennet vatanımızı korumak, birlik ve beraberliğimize yönelen tehditlere karşı mücadele etmek, gelecek nesillere daha güzel ve müreffeh bir ülke bırakmak için büyük ve güçlü Türkiye için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Sakarya Meydan Muharebesindeki askeri dehası ve yüksek komuta kabiliyeti ile Şanlı Türk Ordusunu zafere ulaştıran Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü’nü en kalbi duygularımla kutlar, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunarım” dedi.