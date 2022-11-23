Muğla Valisi Orhan Tavlı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı yayımladı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı yayımladı.

Vali Tavlı mesajında, “Millet Mekteplerinin açıldığı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmenlik” unvanının verildiği 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını bir kez daha yaşıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Öğretmenler! Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin becerinizin ve fedakârlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli, bu özellik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir.” sözleriyle öğretmenlerin görev ve sorumluluğunun önemine işaret etmiştir. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri sorumluluklarla yarınlarımızı inşa etmektedir. Öğretmenlerimizden beklentimiz, Cumhuriyetimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve mutlu bireyler olarak yetiştirmeleridir. Ülkesini ve milletini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan ve üretken gençlerle Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapacağımıza, geleceğimizin her zamankinden daha aydınlık olacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi ve görevi başında şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmet, şükran ve minnetle yâd ediyor, geleceğimize yön veren, bizlerin yetişmesinde büyük emeği olan tüm öğretmenlerimizin bir kez daha ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.