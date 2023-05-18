Muğla Valisi Orhan Tavlı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayımladı.

Vali Tavlı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da aziz milletimizin sonsuza kadar bağımsızlığı için, kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin 104. yıldönümünü, “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” coşkusu içinde, hep birlikte kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı aziz milletimiz ve ülkemiz için büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adımdır. İşgal kuvvetlerini vatanımızdan söküp atmak için milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın doğduğu 19 Mayıs, aynı zamanda aziz milletimizin hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini, özgür iradesine her şartta sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiği gündür. 104 yıl önce, 19 Mayıs 1919’da ateşlenen meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam etmekte; bu ışığı yarınlara taşımak için hepimize özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gençlerimizin ve Muğlalı hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlarım” dedi.