Muğla Valisi Orhan Tavlı 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından girişilen darbe girişiminin 7’inci yıldönümünde yaptığı açıklamada devletin ve milletin bağımsızlığına, istiklal ve istikbaline terör örgütü FETÖ tarafından yöneltilen hain darbe girişiminin milletin destansı direnişi ile bertaraf edildiğini açıkladı.

Vali Tavlı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten tarihi çağrısıyla 7’den 70’e tüm Türkiye bir olmuş, birlik olmuş, tek yürek olmuş milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Demokrasimize el uzatmak isteyen hain FETÖ terör örgütüne geçit vermemiştir. 15 Temmuz gecesi, “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” demokrasiye, milli iradeye ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine canları pahasına sahip çıkarak, 15 Temmuz’u demokrasi zaferiyle taçlandırmıştır. Binlerce yıldır yaşadığımız bu topraklarda nice zaferler elde eden aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için her zaman ve her şartta kararlılıkla mücadele edeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir ve kalkışmaya yelteneceklere en güçlü şekilde karşı koyacağını kanıtlamıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan, kanlarıyla, canlarıyla destan yazan aziz şehitlerimizle birlikte milli irade uğruna, demokrasi uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz Şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi sonsuz, minnet, şükran ve rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu bir yaşam diliyorum” dedi.