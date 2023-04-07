Muğla Valisi Orhan Tavlı, her yıl Ramazan ayının 15. gününe denk gelen Yetimler Günü çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

Menteşe Öğretmenevinde Muğla Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında Vali Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı masaları tek tek gezerek, iftara katılan çocuklar ve aileleri ile sohbet etti.

Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma, kardeşlik ve bereket ayı olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı Bu mübarek ayın manevi atmosferinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir araya gelmekten ve birlikte iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Çocukların ve gençlerin vatanına, milletine, ülkesine, devletine hayırlı bir evlat olarak yetişmeleri için devlet ve millet olarak her türlü desteğin sağlanacağını belirten Vali Orhan Tavlı, “Devletimizin, bütün kurum ve kuruluşlarımızın kapıları da milletimizin gönül kapıları da sizlere her zaman açık. Biz büyük bir aileyiz. Biz hep birlikte Türkiye’yiz” dedi.