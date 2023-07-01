Muğla Valisi Orhan Tavlı, yeşil vatanı yangınlardan korumak için her daim göreve hazır olan orman kahramanları ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden fedakarca mücadele eden orman kahramanları ile tek tek görüşen Vali Orhan Tavlı, orman kahramanlarına çalışmaları ve üstün gayretleri nedeniyle teşekkür etti. Bayramlaşmanın ardından yeşil vatanın koruyucuları yerli ve milli otomobil TOGG’u inceleyerek Anadolu Ateşi rengine tam puan verdi. Ula Yangın Yönetim Merkezi’nde yapılan bayramlaşmaya Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcıları; Adnan Güller, Özgür Cılız, Muğla Orman İşletme Müdürü Türker Uğur, Ula Orman İşletme Şefi Mehmet Kökçıkaran ve ormancılar katıldı.