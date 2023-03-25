Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe yardım toplama ve dağıtma deposunda incelemelerde bulundu. Vali Tavlı’ya incelemelerinde Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ile Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Özden İşler eşlik etti.

Depodaki ayrıştırma, tasnif, yardım kolisi hazırlama ve sevk bölümlerindeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Orhan Tavlı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Depremin ilk gününden itibaren Muğlalı vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lar ile vatandaşlar birlik ve beraberlik içerisinde depremden etkilenen illere yardım seferberliğine tüm imkanlarıyla katkıda bulunduğunu söyledi.

Yardım seferberliğinin Ramazan ayının bereketiyle artarak devam ettiğini belirten Vali Orhan Tavlı, afet bölgesine yapılan yardımların yanında Muğla’da misafir edilen depremzede vatandaşların da her türlü ihtiyacını karşılamak ve yaralarını sarmak için çalışıldığını ifade etti.