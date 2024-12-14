SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yapımı devam eden ve tamamlanan yatırımları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Tavlı ve Başkan Doğan, Merkez OSB’de bir dizi incelemelerde bulundu. 112 acil sağlık istasyonu inşaatı, kreş inşaatı, itfaiye istasyonu, ayakkabı fabrikası ve OSB Müdürlüğünü ziyaret eden Tavlı ve Doğan, yetkililerden yatırımlar hakkında bilgi alarak, son durumlarını incelediler.

İncelemeler sonunda sosyal medya hesabından bilgi veren Başkan Halit Doğan, “Merkez Organize Sanayi Bölgemizde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduk. Valimiz Orhan Tavlı ile birlikte Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölgesi 112 Acil Sağlık İstasyonu inşaatını, ailelerin, çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakarak çalışma hayatına katılmalarını sağlamak adına çalışmaları devam eden kreş inşaatını, Samsun Büyükşehir Belediyesi OSB İtfaiye İstasyonunu, plastik ayakkabı fabrikası ve OSB Müdürlüğümüzü ziyaret ettik” dedi.

Ziyaret ve incelemelerin ardından Tavlı ve Doğan, OSB yerleşim planını da inceledi.