Muğla Valisi Orhan Tavlı Teknofest’te derece elde eden Muğla’lı gençlerle bir araya geldi. Şampiyonluk coşkularına ortak oldu. Muğla Valiliği Vali Özer Türk Toplantı salonunda gençlerle bir araya gelen Vali Orhan Tavlı gençlerle tek tek ilgilendi. Gelecekle ilgili plan ve projeleri hakkında sohbet etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı Teknofest’te derece elde eden Muğla’lı gençlerle bir araya geldi. Şampiyonluk coşkularına ortak oldu. Muğla Valiliği Vali Özer Türk Toplantı salonunda gençlerle bir araya gelen Vali Orhan Tavlı gençlerle tek tek ilgilendi. Gelecekle ilgili plan ve projeleri hakkında sohbet etti.

Muğla’lı gençlerin başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Vali Orhan Tavlı “Muğla’mız için, Ülkemiz için, İnsanlık için proje geliştirerek çözüm üretmek üzere yaptığınız çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Devletin her zaman çalışan ve üreten gençlerin yanında ve destekçisi olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı. “Gençlerimize imkân tanınması ve destek sağlanmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Bakanlara şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Muğla, ülkemiz ve insanlık için çalışan, üreten, başarıyı yakalayan gençlerle ve öğretmenleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, "İlimizi gururlandıracak başarılı projelere imza atan ve bu projelerde emeği geçen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi bir kez daha kutluyorum. Öğrencilerimizin bu başarılarında emekleri bulunan anne ve babaları başta olmak üzere öğretmenlerini, okul yöneticilerimizi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz yetkililerini tebrik ediyorum. Başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Valilik binası önünde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından danışman öğretmenlere plaket, öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Orhan Tavlı proje çerçevesinde geliştirilen araçları inceledi. Gençlerin ısrarı üzerine araçlara imza attı.

Kavaklıdere Sadık Göçen Anadolu Lisesi koordinesinde kurulan Kavaklıdere Roket Takımı Teknofest Liseler Arası Roket Yarışması’nda Türkiye şampiyonu olmuştu. Şampiyon öğrenciler, 3 Eylül’de şampiyonluk kupasını ve 70 bin Türk lirası birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı. Kavaklıdere Roket Takımı En İyi Sunum Ödülünün de sahibi olarak Teknofest Karadeniz’i iki kupa ile tamamlamayı başardı.

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri TEKNOFEST 2022 2204-C Liseler Arası Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nda "Kutup Araştırma Üsleri İçin Yenilenebilir Bir Enerji Sistemi Tasarımı" adlı projeleriyle başarılarını aldıkları üçüncülük kupasıyla taçlandırdı.

Bir diğer üçüncülük ödülü ise Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi Martılar Teknoloji Takımından geldi. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda geliştirdikleri "Orman Yangınlarını Tespiti ve Yapay Zeka ile Erken Uyarı Sistemi Projesi" ile dikkatleri üzerine çeken Marmaris Martılar Takımı Türkiye üçüncülüğü elde etti.