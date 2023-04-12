Muğla Valisi Orhan Tavlı Ula Akyaka Mahallesinde şehit aileleri, gaziler ve gazi aileler ile iftarda bir araya geldi.

Ramazan ayının yüce Türk milletine huzur, bereket ve bolluk getirmesini temenni eden Vali Orhan Tavlı, böylesine mübarek günde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmekten ve birlikte iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Orhan Tavlı, programın sonunda şehit aileleri ve gazilerimiz ile tek tek ilgilendi.

İftar programına Muğla Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı’nın yanı sıra Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan katıldı.