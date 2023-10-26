Çarşamba Ticaret Borsası’nı(ÇTB) ziyaret eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Karadeniz Bölgesi’nin en gözde şehri Samsun’da oldukça güçlü bir sanayi, tarım, ticaret, sağlık ve turizm altyapısı var” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Muğla Valiliğinden Samsun Valiliğine atanan Orhan Tavlı, göreve başlamasının ardından Çarşamba ilçe protokolü ile de bir araya geldi. Vali Orhan Tavlı’nın ziyaretine Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve Belediye Başkanı Av. Halit Doğan da eşlik etti.

Vali Orhan Tavlı’yı ÇTB’ye gelişinde Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ı temsilen Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Servet Zeren ve Selim Yılmaz, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri karşıladı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı borsada ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Toraman, yürütülen faaliyetler, projeler ve Çarşamba’nın ekonomik yol haritası hakkında Vali Tavlı’ya bilgi verdi. Toraman, “Çarşamba’nın ekonomik yol haritasında konumlandığımız nokta tarım ürünlerimizin değerinin ivme kazanması ile daha da artacaktır. Çarşamba’da 30 yılı aşkın bir süredir hizmet veren Çarşamba Ticaret Borsası ilçenin kalkınmasına ve tarımsal faaliyetlerinin devam etmesine katkı sunan önemli aktörlerden biridir. Sayın Valimiz öncülüğünde ilçemizi daha iyi yerlere ulaştıracağımızdan şüphemiz yoktur. Valimize yeni görevinde başarılar diliyoruz” dedi.

Vali Tavlı: “İş birliği içerisinde olacağız”

Ziyarette konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı ise “Gösterdiğiniz konukseverlik karşısında teşekkürlerimi iletiyorum. Karadeniz Bölgesi’nin en gözde şehri Samsun’da oldukça güçlü bir sanayi, tarım, ticaret, sağlık ve turizm altyapısı var. Çarşamba’da yapılan tarımın ekonomik gücü ise şehrimiz için oldukça önemli bir noktadadır. Tüm önemli adımların takipçisi olacak, şehrimize değer katan çalışmalarda iş birliği içerisinde olacağız” ifadelerine yer verdi.

Karşılıklı olarak istişarenin de yapıldığı ziyarette, ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, ziyaretleri ve güzel dilekleri için Vali Tavlı, Kaymakam Yıldırım ve Başkan Doğan’a teşekkür ederek, Çarşamba Ticaret Borsası’nın Cumhuriyet’in 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle hazırladığı Kemal Atatürk imzalı anıyı taktim etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, gösterilen konukseverlik ve nezaketten dolayı Başkan Hacı Toraman ve Meclis Üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret ve fotoğraf çekimi anı takdiminin ardından son buldu.