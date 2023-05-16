Muğla Valisi Orhan Tavlı, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde şampiyonluk sahibi Para Karate, Kano, Teakwondo ve Masa Tenisi Milli Sporcularımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Ankara, Samsun ve Amasya illerindeki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programlarına katılacak olan temsilcisi gençlerle bir araya geldi.

Sporcularla ve antrenörleriyle sohbet eden Vali Orhan Tavlı, Türkiye Yüzyılında yeni tesis yatırımları ile Muğlalı sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalarda daha iyi yerlere geleceğini ifade etti.

Vali Orhan Tavlı’ya Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler hakkında bilgi veren gönüllü gençler, desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.